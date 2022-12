El skateboarding femenil, un deporte que busca mayor difusión

Rubí Olvera Cruz es una chica que practica el skateboarding desde hace 4 años, inició en el 2018 y ella busca competencias en la disciplina; sin embargo, comenta que en la Baja hay muy pocas participantes, aunado a que todo está concentrado en la rama varonil y esto limita a las aspirantes para los clasificatorios, tanto regionales como estatales para seguir sumando puntos a competencias eliminatorias de más alto nivel.

Rubí nos contó un poco sobre lo que se evalúa en las competencias de skateboarding y cuáles son los puntos más valiosos a considerar:

“Normalmente en estas competencias son los trucos, qué trucos sacas, qué tan limpio lo caes, la fluidez con la que haces los trucos entre otras cosas. Normalmente no pasamos de 3- 4 competidoras; aún el nivel de competencia en esta categoría es muy bajo a diferencia del varonil porque son muchos los hombres los que entrenan este deporte, yo creo que son más de 10 personas las que están entrenando este deporte y entran a las competencias”.

En cuanto a las horas de práctica que lleva a cabo un deportista de skateboarding, Rubí nos comenta que desde 1 hora mínimo hasta 5 en un día, pero muchas veces su sueño de llegar a un representativo de máxima categoría se ve frustrado por la baja participación de la rama femenil en las competencias, explicó:

“La verdad es que por lo mismo de que aquí no hay muchas mujeres que hagamos ese deporte, no se impulsa tanto que participemos en los eventos, entonces solamente en algún improvisado que les sale así de… junta tres mujeres y ahorita hacemos la competencia en corto no, por eso solo son competencias de premios improvisados.”