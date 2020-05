Sobreviviente a Covid-19, una prueba sobre la credibilidad del virus

Foto: Cortesía

La Paz.- A pesar de grandes trabajos de desinfección y sanitización incorporados a su vida cotidiana, Patricia Peralta Perpuli no supo cómo ni cuándo de su contagio. El día lunes 27 de abril, recibió los resultados positivos a Covid-19 después de presentar fuertes síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar y fiebre. Fue toda una sorpresa, ya que ella se consideraba parte del sector escéptico de la pandemia.

“A mi me sorprendió mucho que yo me hubiera contaminado, si yo iba al mandado iba con mi cubrebocas, con mis guantes, lavaba todo el mandado, tengo los cloros afuera para que cuando llegue uno se le ponga al tapete, teníamos muchas medidas de higiene, pero bueno, seguramente fue una prueba para la credibilidad porque muchas veces lo dije, ‘yo no conozco a nadie contaminado, ¿tú conoces a alguien?’Resulta que los que estamos contaminados con el virus nos da vergüenza decirlo, y ahora conozco a una de primera mano”, expresó.

Mencionó que desde el inicio, empezó con síntomas leves que poco a poco fueron escalando hasta llegar a un grado donde le era muy difícil respirar y caminar:

Señaló que a pesar de que le recomendaban llevar el procedimiento en un hospital, debido a su grave situación, ella prefirió permanecer en su domicilio con la ayuda de un tanque de oxígeno y la atención médica y psicológica de la Secretaría de Salud, acción con la que pudo enfrentar los embates del Covid.

“Afortunadamente, por aras del destino tengo un tanque de oxígeno y con él me apoyaba muchísimo, pero si era sumamente difícil, era una respiración entrecortada, no podía sostener ni 3 segundos la respiración. Me apoyó mucho también el sector salud en la parte emocional, porque de las veces que me llamaron me dijeron que si ocupaba apoyo psicológico, entonces todos los días me llamaba la doctora Columba Matteotti, una persona muy fina que me ayudó, siempre estuvo con la palabra de aliento, dándome ánimo. Por eso te digo que no me alcanza el agradecimiento”, expresó.