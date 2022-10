Sobreviviente de cáncer de mama narra su experiencia

En el marco de la conmemoración del mes del cáncer de mama, la tasa de casos con este mal es alarmante, así lo dijo el doctor Brigan Ulises Meléndrez López, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 en Los Cabos; quien añadió que desde 2006 este tipo de cáncer es la primera causa de muerte de mujeres mexicanas.

A decir del funcionario en salud, el cáncer de mama es el más común en el mundo, con más de 2.2 millones en lo que va de este año. Y agregó que una de cada doce mujeres enfermarán de cáncer de mama. Este tipo de cáncer afecta a mujeres a cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo y los casos aumentan en la adultez.

En México, tan sólo en el año 2020 se registraron 7 mil 785 defunciones, informa Meléndrez López, y añade que, si detectamos a tiempo este tipo de cáncer, existe mayor posibilidad de no morir por este mal. De ahí la importancia de tocarse, autoexplorarse para prevenir y obtener el diagnóstico pronto y expedito.

De acuerdo con los datos proporcionados, el Estado de Baja California Sur presenta el 20.4 por ciento. Nuevo León con 28.1% del total de casos, Colima 28%, Chihuahua 27.6%, Coahuila 27.2%, Sonora 26 por ciento.

Ahí mismo, la denominada portavoz de un grupo de guerreras que levanta los brazos para agradecer que están vivas, comentó lo siguiente:

“Quienes hemos vivido este cáncer sabemos lo que es la impotencia, la incertidumbre, el dolor de no tener los recursos para enfrentar tan terrible enfermedad. El cáncer no respeta, no distingue si eres joven o adulto, madre, hija, esposa o abuela, pero hoy sabemos que el autocuidado y la autoexploración es fundamental para la detección temprana de esta enfermedad, lo cual marca la diferencia entre la vida y la muerte”.