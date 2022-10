Mujeres sobrevivientes de cáncer gozan la vida con alegría

“Estas que ustedes ven aquí son falsas, no tengo, pero no me importa por qué tengo vida; las que eran mías me quisieron matar pero Dios es tan grande que aún me tiene aquí”, dijo Cesian Solís Ruelas, sobreviviente del cáncer.

Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama en todo el mundo, con el fin de aumentar la atención y el apoyo a la concientización, así como la detección oportuna que ayuden en el tratamiento y los cuidados relativos en torno a esta enfermedad.

El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula mamaria. Cuando las células tumorales proceden del tejido glandular de la mama y tienen capacidad de invadir los tejidos sanos de alrededor y de alcanzar órganos alejados e implantarse en ellos, hablamos de cáncer de mama.

Este martes se llevó a cabo un desayuno para todas aquellas sobrevivientes al cáncer de mama dicha organización del evento estuvo a cargo del Sistema DIF del municipio de Los Cabos, donde cada una de las integrantes, tuvo la oportunidad de contar las experiencias vividas. CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos platicó con Cesian Solís Ruelas, sobreviviente del cáncer, resaltó la importancia de las actividades en el considerado mes rosa.

“No porque no digas o no porque no hables del cáncer quiere decir que no te va a dar. A todos, hombres y mujeres, el cáncer no hace excepción de personas, no importa tu estatus social, no importa tu género, no importa la edad que tengas, todos tenemos una posibilidad de que nos dé, por eso que nosotros pedimos empatía, porque hay falta de medicamentos, pedimos empatía por parte del gobierno y pedimos empatía de la gente que no lo ha vivido y que no sea algo ajeno a ellos”.

Vivir el día a día es la enseñanza que Cesian Solís Ruelas, sobreviviente del cáncer de mama aprendió mediante su lucha con una enfermedad que sigue presente y acecha a cada persona. Dentro de las autoridades que tomaron la palabra durante el evento, fue la presidenta honoraria del Sistema DIF municipal de Los Cabos, Flora Aguilar de Leggs, quien dejó aún lado los discursos protocolarios para expresar palabras sinceras, ya que al igual que las mujeres reunidas en el evento, ella también es una sobreviviente más.

“Cuando a mí me dijeron tienes cáncer, yo dije okey, que sigue, yo lo viví así, ¿Qué sigue?, no me dio miedo, yo creo que Dios no me dio miedo, no sentí miedo, al contrario, mi familia se derrumbó”.

“Yo les decía, no pasa nada, recuerden que no todo en la vida es bueno, yo lo viví así, pasé cuatro años con las atenciones y el día que me dijo el doctor, estás libre de cáncer, dije hay Dios mío tenía cáncer; ese día lloré. Me encuentra mi esposo y me dice ‘¿Que tienes?’, es que ya me dijeron que estoy libre de cáncer, ‘pues alégrate’. Fue en ese momento que dije tenía cáncer y para mí fue muy difícil saber qué es el cáncer, cómo lo vives”.