(Notimex).- La joven Sochil Martin, primera denunciante del líder de La Luz del Mundo (LDM), Naasón Joaquín García, habló hoy en esta ciudad sobre los abusos y agresiones sexuales que vivió desde los nueve años como víctima de la organización religiosa.

La víctima, ahora de 33 años de edad, dio su testimonio a medios de comunicación con el respaldo de abogados defensores de víctimas de abuso sexual de los grupos Greenberg Cross y Jeff Anderson & Asociados, quienes han comenzado el proceso en contra de Naasón García y sus cómplices por tráfico de personas, abuso sexual y trabajo forzado.

Sochil Martin hizo públicas sus declaraciones contra Naasón y otros líderes de la Luz del Mundo, a quienes acusó por haberla utilizado con fines económicos, sexuales y laborales tanto a ella como a miles de niños y jóvenes supuestamente por “voluntad de Dios”.

La joven denuncio que su familia y su comunidad también le hicieron creer que la salvación de su alma dependía de servir sexualmente a los líderes de la organización. “Mi cuerpo, mi mente y mi alma pertenecían a La Luz del Mundo”, denunció Martin.

Sochil reveló todos los abusos cometidos por la organización y afirmó que como ellas hay miles de víctimas, quienes siguen sufriendo los abusos de La Luz del Mundo, a pesar de que el líder Naasón Joaquín García se encuentra en una cárcel de Los Ángeles en espera de las próximas audiencias de su proceso jurídico.

“Lo que nos pasó [a Sochil y a miles de víctimas] no es una bendición, no proviene de la voluntad de Dios y no está bien”, afirmó la joven e hizo un llamado a otras víctimas a denunciar para detener los abusos de La Luz del Mundo, organización global que ha mantenido durante décadas un sistema de explotación y violaciones a derechos humanos.