Socorristas de Los Cabos realizan excelente labor en esta pandemia: Crescencio González Castanedo

Un orgullo todo el equipo, afirma el presidente del Consejo con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja

San José del Cabo.- Al celebrarse el Día Mundial de la Cruz Roja, el presidente del Consejo de la Benemérita Institución en Los Cabos Crescencio González Castanedo, hizo un reconocimiento a la excelente labor que realizan los socorristas en el municipio de Los Cabos.

Indicó que hoy más que nunca, en esta contingencia sanitaria el personal de la Cruz Roja está poniendo su “granito de arena” trabajando con mucho entusiasmo para apoyar a la comunidad.

Comentó que cuentan con 48 paramédicos de base y 32 voluntarios que no perciben un sueldo, que tienen la camiseta bien puesta, incluso varios de ellos se quedan a dormir en la institución para no arriesgar a sus familias, todos ellos con el mejor interés de ayudar a quien más lo necesite.

Comentó que en lo personal, como presidente del Consejo de la Delegación de Cruz Roja Los Cabos, está muy satisfecho de la labor de todo el equipo que es muy profesional.

En esta ocasión, abundó, no celebraremos con brindis ni comida especial, porque estamos en una contingencia y hay que guardar la distancia, pero eso no es motivo para que decaiga el ánimo, seguimos activos las 24 horas del día para atender las emergencias.

Muchos socorristas no regresan a casa para no arriesgar a sus familias ante la contingencia sanitaria, realizan una labor estupenda, por lo que se merecen el reconocimiento de la sociedad cabeña, recalcó, tras desearles a todos los paramédicos una felicitación en su día.