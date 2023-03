Software espía divide opiniones entre diputados de BCS

Luego de que se evidenciara que el Gobierno del Estado adquirió un software de geolocalización en diciembre de 2022, y según el Colegio de postgrados en Derecho y Ciencias afines de Baja California Sur, su uso es ilegal e inadecuado por la violación al derecho humano a la intimidad.



Por lo anterior, el equipo de CPS Noticias acudió al Congreso del Estado para preguntar a los diputados locales si conocen el uso e implementación de este software que tiene la capacidad de intervenir los teléfonos para conocer la ubicación de los ciudadanos.

Sobre el tema, los legisladores María Luisa Ojeda y Rigoberto Mares, señalaron que el software puede representar un peligro para la población al considerar la posible intrusión a la información personal y a las comunicaciones de sudcalifornianos y que deben regularse por las instituciones de procuración de justicia.

Basado en la información que se dio a conocer, el sistema debería ser administrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y no por la Secretaría de Seguridad Pública, como actualmente ocurre, que además requiere la estricta orden de un juez federal para el uso de esta herramienta.

En este sentido, la diputada del PRI, Gabriela Cisneros refirió que el recinto legislativo deberá dar un seguimiento sobre el uso y alcances del sistema para priorizar la información privada de la ciudadanía y que de esta forma, no se violenten sus derechos a la privacidad.

“Tenemos que estar en seguimiento dentro de la normativa, tenemos también un marco que protege toda la toda la información personal de cada una de las y los ciudadanos, y el derecho que tenemos también a la privacidad. Entonces, estamos en la revisión con algunas de las autoridades para dar seguimiento puntual, habido algunas declaraciones, pero ocupamos de manera formal porque hay asuntos de seguridad y de privacidad, entonces, tenemos que atender aspectos en materia jurídica que no podemos pasar por alto”.

Por otro lado, el diputado del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, defendió que el software sea implementado por el gobierno del estado por motivos de seguridad.

“Ese tipo de software siempre ha estado vigente en los gobiernos y la administración de este Gobierno del Estado no ha estado exento. Nosotros lo vemos viable. Al final de cuentas, si es para servir en materia de seguridad, creo que es correcto; obviamente no estaríamos de acuerdo que fuera usado para intervenir o hacer algún tipo de persecución, aunque yo creo que ese no es el interés del gobierno”.