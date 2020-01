Solicita Carlos Santiago apoyo para regresar a su tierra Mexicali

San José del Cabo.- El señor Carlos Santiago Ley, originario de Mexicali y quien se encuentra radicando en el municipio de Los Cabos desde hace alrededor un mes, ya que compartió, vino con un amigo y aquí tuvieron un accidente, siendo su amigo trasladado al estado hermano, él se quedó y hace 15 días fue atropellado, quien además de no tener un techo para dormir tampoco tiene sus papeles, lo cual lo limita para regresar a su tierra natal.

“Tengo un mes aquí, tuvimos un problema con la camioneta, un accidente, y a mi amigo lo trasladaron a Mexicali y yo me quedé aquí en Los Cabos, me atropelló un carro hace 15 días y no tengo a nadie que me conozca por lo que yo quisiera que me ayudaran, pero vino uno del DIF y ya no ha regresado, según me iba ayudar a sacar mi credencial y de igual forma íbamos a ir a arreglar unos documentos por lo que yo espero que cualquiera de estos días llegue, ya que no me puedo arrimar a nadie porque no conozco a nadie de aquí, tengo problemas en el pie”.

Compartió que hace 15 días por la madrugada lo atropelló un carro, quien huyó, sin embargo fue atendido en el hospital general pero su pierna derecha ya no quedó igual, además comentó que los mismos vecinos de la zona le han apoyado con algunos pesos o una comida, además de que le brindaron una silla de ruedas para moverse, pues anteriormente se apoyaba con una carreola.

“Aquí la situación es que yo me arrimo a pedir dinero y me ayuda la gente o me da comida. En México sólo tenía mi mamá pero ya falleció, y toda mi otra familia está en el otro lado”.

De igual forma, el señor Carlos Santiago quien no tiene sus papeles, solicitó apoyo al Sistema DIF y con ello dijo, poder regresar a su tierra natal.“Hace una semana vino una persona del DIF que me dijo que me va a ayudar a sacar mis documentos y de hecho a una persona que me está ayudando quedó de marcarle pero hasta el momento nada; los medicamentos que estoy tomando ahorita para mi recuperación me los compró una señora que trabaja en el DIF, de verdad agradezco a la gente que me ha apoyado pero ya me quiero regresar a Mexicali para terminar de recuperarme”.