Solicita personal médico del Issste distribuir recursos de manera eficiente en atención de Covid-19

Daniela Pérez

La Paz.- El principal problema dentro del Hospital del Issste en La Paz, es que no hay una organización en cuanto a la distribución de los equipos de protección para personal médico y de enfermería, ni suficiencia de éstos para tres meses de contingencia, mencionó un elemento del personal de enfermería que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.

Señaló que no hay claridad de quién, cuándo ni cómo se proporciona este equipo de protección, “se supone que eso debería ser desde arriba, el área de calidad, área de vigilancia epidemiológica, y después el área de abastecimiento junto con jefatura de enfermería y supervisión de enfermería, pero al fallar toda esta estructura, falla todo lo demás”.

Esta situación, mencionó, es preocupante debido a que son los enfermeros quienes están en contacto directo las 24 horas con los pacientes y corren el riesgo de contagiarse y propagar el virus, “este personal debe contar con todas las medidas de protección, porque vamos a nuestras casas y vamos a otras áreas del hospital”.

Mencionó que hay personal que trabaja por 12 horas y en ese tiempo requiere utilizar 2 equipos completos para poder cubrir su turno, y solo les proporcionan uno, “desde ahí ya es una mala distribución del material, y por otro lado, se va a consumir el material que debe servir para más tiempo”.

También señaló que el Issste enfrenta grandes problemas de abastecimiento, ya que no cuenta con suficientes cubrebocas N95 que se requieren para proporcionar al personal de todas las áreas, “las áreas prioritarias son urgencias, atención de pacientes respiratorios, y el área de hospitalización, lugar en donde están más de 20 personas al día”.

Finalmente, hace un llamado a que los directivos de la institución tomen el mando y que haya una única línea de información que organice el funcionamiento y la administración del material médico, “tuvimos una reunión y siguen mal las cosas porque no se ponen de acuerdo, vemos que no hay una uniformidad, además de la ausencia por parte de la jefatura y supervisión de enfermería”.