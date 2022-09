Solicitan declaratoria de emergencia por daños causados por Javier y Kay

Ante los daños ocasionados en Baja California Sur por la tormenta tropical Javier y el huracán Kay, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, dio a conocer que ya se solicitaron las declaratorias de emergencia por desastre natural, y con ello el apoyo económico de la federación para la reparación de infraestructura carretera, educativa, de salud y de vivienda.

Mencionó que dichos recursos no están etiquetados para su uso en las vialidades de las ciudades. Por ello, deberán solicitar un apoyo extraordinario para ese fin.

“La infraestructura de la ciudad, que son las calles, no entran en esto. Sin embargo, yo confío en que nuestro señor presidente, viendo las condiciones en las que están, espero que haya de algún modo apoyo para reencarpetar algunas calles que ya no tienen solución. Ustedes se han dado cuenta. No están en el plan de pavimentarlas este año, no estaban, pero tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. Algunas calles están intransitables”, apuntó.