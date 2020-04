Sólo le han depositado 1 mes del apoyo federal para adultos mayores: Jorge

El señor Jorge mortificado porque solo les han depositado el apoyo federal para adultos mayores correspondiente a 1 mes

Luego que el presidente de república Andrés Manuel López Obrador anunciara que derivado de la contingencia que se vive a nivel global por el Covid-19 se adelantaría el pago a las pensiones de los adultos mayores correspondiente a 4 meses, el señor Jorge quien es de la tercera edad denunció ante las cámaras de CPS Noticias que sólo les han depositado el apoyo correspondiente a un mes, lo cual indicó, es de gran preocupación ya que derivado de la contingencia las cosas han incrementado más.

“Nos iban a poner a los adultos mayores dos meses y nos están poniendo nada más un mes, esa era la inconformidad no mía, sino de todos los que estamos involucrados en el mismo sistema, ¿Cómo vamos a estar? vamos a morirnos de hambre porque no alcanza el dinero para eso, para los dos o tres meses que vamos a estar con la contingencia, a parte de eso todo esta muy caro, no da el dinero para estar comiendo y viviendo y todo está más caro ahora que en otras ocasiones”.