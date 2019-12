Solo ocurrencias presentan legisladores de Morena cuando hay temas graves que atender: López Monje

Cabo San Lucas.- Adriana López Monje, presidente de la Asociación de Padres de Familia Región Los Cabos, dio a conocer que las propuestas de ley presentada por parte de legisladores de Morena son puras tonterías, cuando hay temas graves que atender como infraestructura urbana, educación y salud, declaraciones desprendidas de la intentona del diputado Ulises Murguía Soto del Movimiento de Regeneración Nacional de crear políticas públicas exclusivas para los casinos.

Explicó que existe una Ley de Juegos y Sorteos, que regula dónde pueden y no estar los casinos, misma que es muy clara y que establece por cada cuantos habitantes debe de haber un casino, además de estar retirado 500 metros a la redonda de escuelas y parques, “además de que gobiernos locales determinan si estos negocios se asientan o no en la localidad y en el caso de la entidad estas casas de apuestas no son opción”.

Puntualizó que la sociedad sudcaliforniana ha sido muy clara al decir no más casinos en Baja California Sur, “no sé por qué tenemos que estar discutiendo estas tonterías, legisladores no están para llevar ocurrencias, cuando hay otros temas graves que deben atenderse”.

Detalló que en el caso de Cabo San Lucas, hay un gran problema de aguas negras que necesitan resolverse por lo que se requiere de inversión pública para crear acciones de mejora en el saneamiento del municipio en vez de estar pensando en las divisas que puede generar un casino, “es responsabilidad del Gobierno municipal el tema del agua y tratamiento de los desechos líquidos, así como el daño a la salud quién los responsabiliza y quién paga el daño causado a la persona”.

Añadió que otro tema por atender es lo relacionado a la educación, pero los legisladores prefieren hablar de temas que llenen sus bolsillos, ese es el plan, por lo que hacemos el llamado a la sociedad para que alce la voz y ciudadanos con algún proyecto que en verdad beneficie al pueblo, busque el cargo de elección popular, “es evidente que la política de hoy es la misma de antes y no ha cambiado en nada”.