Solo el 5% de trabajadores en el municipio son cabeños

La mañana de este sábado el titular de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, Omar Zavala Agúndez, sostuvo la tercera reunión para la difusión del Sistema Estatal para Impulsar el Empleo en Baja California Sur, con integrantes del sector empresarial de Los Cabos, dentro de las autoridades presentes en esta reunión se contó con la presencia del representante del Gobierno en Los Cabos, Carlos Castro Ceseña, el representante del presidente municipal de Los Cabos, Lic Alfredo Padilla Esparza, la directora de ICATEBCS, Cinthya Montufas y el director general del Servicio Estatal de Empleo, Vladimir Torres Navarro.

Con el propósito de sumar esfuerzos y reforzar acciones para la generación de nuevos empleos, fue como se reunieron diferentes actores del sector empresarial para conocer cada una de las acciones a realizarse para impulsar el empleo en cada uno de los estados de la media península. Es de esta manera como el coordinador de la Unidad Regional de Los Cabos del SNE, Alberto Téllez informó que se cuenta con una cartera de empleos que abarca todos los sectores empresariales en Los Cabos.

Una vez concluido el proceso de la feria de empleo la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social tendrá las estadísticas correspondientes para conocer de esta manera cuantas vacantes se ocuparon, cuanto personal que se capacitó, que personal fue contratado, así como cuál fue el personal que desertó dentro del proceso. Actualmente existen 1 mil 327 vacantes de empleo registradas en el municipio de Los Cabos, por lo que el objetivo es difundir para que la ciudadanía conozca los empleos que se encuentran disponibles.

Por su parte el secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Omar Antonio Zavala Agúndez expresó que el gobierno y cada una de las dependencias participantes no son enemigos del empresario ni mucho menos de los trabajadores, el principal objetivo ha sido y será impulsar el trabajo local ya que actualmente solo el 5% de los trabajadores son originarios de Los Cabos el otro 95% son personas buscando un mejor estilo de vida. Es por ello que se debe poner un orden y quitase viejas ideas.

“Que tenemos que hacer, poner un orden, primeramente, pero orden con las empresas también, quitarnos esa telaraña como lo dije, de que el gobierno emanado del profesor Victor Castro, no somos enemigos de los empresarios, pero tampoco somos enemigos de los trabajadores. Vamos a trabajar para mantener el equilibrio para que el trabajador también gane conforme a la ley, y viene una reforma más todavía que el Senado está debatiendo, ahí va a ser otra situación”. “El 95% de la gente que trabaja en Cabo, no es de aquí solamente es el 5% desde ahí tenemos que empezar, y no quiere decir que bienvenido todo el mundo porque hay personas muy trabajadoras la persona que aquí en cabo tenga la oportunidad de hablar inglés y sea responsable en su trabajo, sale adelante y quien no, también”.