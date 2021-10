Buscarán solucionar de la planta de tratamiento de aguas residuales

Raúl Verdugo Montaño, director general de Ecología y Medio Ambiente manifestó que una de las prioridades es resolver el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales que está afectando en gran manera al Estero Josefino.

“Si la planta de tratamiento de aguas residuales tiene una capacidad de 250 lt/seg y en las horas pico recibe arriba de 400, entonces aquí no se trata de decir quien lo ocasiona o quien no si no cómo lo resolvemos, entonces hay varias opciones que se tienen que valorar”, afirmó.