Son turistas nacionales quienes incumplen y están en las playas: Zofemat

La Paz.- La jefa de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en el municipio de La Paz, Susana Rubio Lucero, confirmó que son los turistas nacionales quienes no hacen caso a la prohibición para evitar aglomeración de personas y deciden irse a la playa.

La funcionaria municipal señaló que donde están teniendo mayor problema es en playa Cerritos, San Pedrito y Los Barriles.

“Nosotros no podemos sancionar a la gente que incumpla con las disposiciones que se están emitiendo. Ayer tuvimos problemas con huéspedes del hotel La Concha, les pedimos que regresaran a su hotel, nos alegaban que sólo salieron a comer a la playa, tuvimos que hablar con el gerente para que pusiera orden; y son situaciones como ésas, las que nos estamos encontrando”, dijo.

Por esta situación, señaló que personal de Zofemat continúa trabajando con los operativos de vigilancia y cierre de playas en el municipio de La Paz.

Rubio Lucero señaló que los pocos paceños que no acatan la disposición durante los operativos, los están exhortando antes de que lleguen a playas como Balandra, La Concha, Comitán, Eréndira, Saltito, Pichilingue y Tecolote, para que regresen y se resguarden en su casa para evitar la propagación de la pandemia Covid-19.