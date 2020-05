Soraida Guadalupe solicita apoyo a la comunidad y autoridades para operación de su hijo de 24 años

Soraida Guadalupe Espinoza Araiza, madre de 3 niños compartió a las cámaras de CPS Noticias la difícil situación a la cual se enfrenta su hijo de 24 años de edad, a quién hace 2 años lo llevó a urgencias al hospital al tener un fuerte dolor en su estómago, destacando que se trataba de la apéndice, sin embargo señaló, desde ahí comenzó la difícil realidad a la que les ha tocado enfrentarse:

“Al rato se nos volvió a poner muy malo y lo metió el médico a urgencias a operarlo y cuando salió el doctor nos dice que tenía una perforación en su intestino, ahí le pusieron colostomia, por lo que estuvo 6 meses con colostomia, de ahí se la quitaron para reconectarle su intestino pero le quedó una fístula en el intestino, una parte abierta, no se cerró todo el intestino de la operación y de ahí hemos estado batallando con él, ya lo han operado 4 veces, en enero fue la última que le hicieron y desgraciadamente no ha podido quedar bien, nos dice el médico que él tiene su abdomen congelado, es decir, tiene pegado todo por dentro, sus intestinos”.

Sin embargo dijo, hay una cirugía muy específica que requiere el joven pero el seguro no la cubre por lo que lo llevaron a un hospital privado en donde un médico les garantiza que con la cirugía saldría l 100% de bien, pero desgraciadamente señala, no tienen los medios ni dinero para cubrir la cirugía, la cual les sale en casi $200 mil pesos.

Por su parte, el joven Erick de 24 años quien trata de mantenerse optimista ante esta complicada situación agradeció a quienes los han apoyado y solicitó ayuda para su operación:

“Yo solicito el apoyo de algún gobernador, presidente o médico porque estoy en algo que no es fácil de explicar pero es muy difícil estar en esta situación por lo que cualquier ayuda sería muy buena y estoy muy agradecida con los que me han apoyado; yo tengo mucho tiempo enfermo por lo que solicito a quien tenga la posibilidad, que me apoye para poder combatir esta enfermedad. Todo ha sido muy difícil en todos los sentidos, pues la vida cambia de un día para otro, es muy difícil porque no tienes una vida normal, literal, no puedes salir ni a correr”.