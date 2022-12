41º Sorteo Del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano

No. PREMIO NÚMERO GANADOR LOCALIDAD

1

CASA HABITACIÓN PROTOTIPO AMBAR EN UN NIVEL, CON 56.26 M2 DE

CONSTRUCCIÓN, EN 216 M2 DE TERRENO, CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

SALA, COMEDOR, COCINA, 1 RECÁMARA, PRINCIPAL CON BAÑO COMPLETO, 1

RECÁMARA SECUNDARIA, UN BAÑO COMPLETO, PATIO DE SERVICIO

DESCUBIERTO QUE SE LE ENTREGARÁ CON ASADOR EMPOTRADO Y PERGOLA

EN ÁREA DE ASADOR, COCHERA DESCUBIERTA, (ESPACIO PARA UN AUTO),

UBICADA EN BAHÍA DEL ÁLAMO No. 220, MANZANA 514, LOTE 715,

FRACCIONAMIENTO PERLA DEL GOLFO C.P. 23088, EN LA CIUDAD DE LA PAZ BAJA

CALIFORNIA SUR.

06360 Rosa Alcaraz Bañales Constitución

2

UN AUTOMÓVIL NUEVO KIA RIO SEDAN VERSIÓN L TM, COLOR SILKY SILVER,

MODELO 2022, MOTOR 1.6 LTS., 4 CILINDROS, NÚMERO DE SERIE:

3KPA24BCXNE442988.

14359 DOLORES NAFARRATE SOTOMAYOR SAN JOSE DEL CABO B.C.S.

3

UN AUTOMÓVIL NUEVO NISSAN VERSA V – DRIVE, MODELO 2022, COLOR: ROJO

METÁLICO, MOTOR 1.6L, POTENCIA NETA 106 HP, TORQUE 105 LB-PIE,

TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES

08102 VICTORIA ZARAGOZA SANCHEZ CONSTITUCION B.C.S.

4

TV SAMSUNG 4K, LED 50″, SMART, MODELO: UN50AU9000FXSISTEMA OPERATIVO

TIZEN, COMPATIBLE GOOGLE.

06961 David Antonio Cosio Ceseña La Paz BCS

5

TV SAMSUNG 4K, LED 50″, SMART, MODELO: UN50AU9000FXSISTEMA OPERATIVO

TIZEN, COMPATIBLE GOOGLE.

08655 Jesús JoaquínCamacho Martínez La Paz B.C.S.

6

TV SAMSUNG 4K, LED 50″, SMART, MODELO: UN50AU9000FXSISTEMA OPERATIVO

TIZEN, COMPATIBLE GOOGLE.

00217 Daniela Lizeth Guillen Espinoza La Paz BCS

7

TV SAMSUNG 4K, LED 50″, SMART, MODELO: UN50AU9000FXSISTEMA OPERATIVO

TIZEN, COMPATIBLE GOOGLE.

03674 Beatriz Adriana Camacho Cadena La Paz B.C.Sur

8

TV SAMSUNG 4K, LED 50″, SMART, MODELO: UN50AU9000FXSISTEMA OPERATIVO

TIZEN, COMPATIBLE GOOGLE.

15171 Perla Lucero Lucero El Cardonal

9

PORTATIL HP INC HP NOTEBOOK 14-CK2097LA, UNIDAD ÓPTICA NO INCLUIDA,

S.O. WINDOWS 10 HOME. 21808 Ana Luisa Romero Ibarra La Paz

10

PORTATIL HP INC HP NOTEBOOK 14-CK2097LA, UNIDAD ÓPTICA NO INCLUIDA,

S.O. WINDOWS 10 HOME.

14185 MARCOS ROBLEDO SANTA ANA LA PAZ BC SUR

11

PORTATIL HP INC HP NOTEBOOK 14-CK2097LA, UNIDAD ÓPTICA NO INCLUIDA,

S.O. WINDOWS 10 HOME.

04208 MARIA FERNANDA ARÉVALO RODRÍGUEZ La Paz

12

PORTATIL HP INC HP NOTEBOOK 14-CK2097LA, UNIDAD ÓPTICA NO INCLUIDA,

S.O. WINDOWS 10 HOME. 00999 Nova Azucena Toledo Payén LA PAZ B.C.S.

13

PORTATIL HP INC HP NOTEBOOK 14-CK2097LA, UNIDAD ÓPTICA NO INCLUIDA,

S.O. WINDOWS 10 HOME. 12616 David Eden Osuna Villavicencio Mulegè

14

PORTATIL HP INC HP NOTEBOOK 14-CK2097LA, UNIDAD ÓPTICA NO INCLUIDA,

S.O. WINDOWS 10 HOME.

06709 Alicia Oviedo García La Paz B.C.S.

15

COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V130Z-20IG, PROCESADOR INTEL CELERON

J4025, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 19.5″ LED, VIDEO

UHD GRAPHICS 600, UNIDAD ÓPTICA DVD+R/RW, S.O. WINDOWS 10 HOME.

00389 Leticia Bellato Camarillo La Paz

16

COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V130Z-20IG, PROCESADOR INTEL CELERON

J4025, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 19.5″ LED, VIDEO

UHD GRAPHICS 600, UNIDAD ÓPTICA DVD+R/RW, S.O. WINDOWS 10 HOME.

11389 Mercedes Guillermina Ortega Rosas La Paz, B.C.S.

17

COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V130Z-20IG, PROCESADOR INTEL CELERON

J4025, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 19.5″ LED, VIDEO

UHD GRAPHICS 600, UNIDAD ÓPTICA DVD+R/RW, S.O. WINDOWS 10 HOME.

07399 Francisco Hdez Meza Castro La Paz

18

COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V130Z-20IG, PROCESADOR INTEL CELERON

J4025, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 19.5″ LED, VIDEO

UHD GRAPHICS 600, UNIDAD ÓPTICA DVD+R/RW, S.O. WINDOWS 10 HOME.

15837 Gloria Esther marquez Zumaya San jose del cabo BCS

19

COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V130Z-20IG, PROCESADOR INTEL CELERON

J4025, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 19.5″ LED, VIDEO

UHD GRAPHICS 600, UNIDAD ÓPTICA DVD+R/RW, S.O. WINDOWS 10 HOME.

11648 Angél Eduardo Sandez Pantoja La Paz

20

COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO V130Z-20IG, PROCESADOR INTEL CELERON

J4025, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO DE 1 TB, PANTALLA DE 19.5″ LED, VIDEO

UHD GRAPHICS 600, UNIDAD ÓPTICA DVD+R/RW, S.O. WINDOWS 10 HOME.

11466 leslye Johanna Robinson Mayoral La Paz

21

MINI SPLIT, INVERTER, MARCA WHIRLPOOL, MODELO: WA5059Q 17 SEER,

COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD.

24053 Carmen Lorena Gallegos Garcia La Paz, B.C.S.

22

MINI SPLIT, INVERTER, MARCA WHIRLPOOL, MODELO: WA5059Q 17 SEER,

COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD.

21555 ALEJANDRO ISAAC CASTAÑEDA MACIEL LA PAZ B.C.S.

23

MINI SPLIT, INVERTER, MARCA WHIRLPOOL, MODELO: WA5059Q 17 SEER,

COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD.

12378 Rosa Maria Cota Acosta La Paz

24

MINI SPLIT, INVERTER, MARCA WHIRLPOOL, MODELO: WA5059Q 17 SEER,

COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD.

17938 Ricardo de la toba Lucero La Paz B.C.S.

25

MINI SPLIT, INVERTER, MARCA WHIRLPOOL, MODELO: WA5059Q 17 SEER,

COLOR BLANCO, CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD.

18559 Francisco Javier Monroy Sanchez La Paz BCS

26

TABLET MARCA: LENOVO TAB M10 TB-X306X 10.1″, MEDIA TEK 64 GB RAM

ANDROID 10 COLOR: GRIS, PROCESADOR MEDIA TEK HELIO P22T, CAPACIDAD 64

GB.

11127 Brenda Guadalupe Gonzalez Salgado Todos Santos

27

TABLET MARCA: LENOVO TAB M10 TB-X306X 10.1″, MEDIA TEK 64 GB RAM

ANDROID 10 COLOR: GRIS, PROCESADOR MEDIA TEK HELIO P22T, CAPACIDAD 64

GB.

08678 Francisco Fernando Lucero Almanza Campamento las Cuevas

28

TABLET MARCA: LENOVO TAB M10 TB-X306X 10.1″, MEDIA TEK 64 GB RAM

ANDROID 10 COLOR: GRIS, PROCESADOR MEDIA TEK HELIO P22T, CAPACIDAD 64

GB.

16528 Lidia Martinez Reyes La Paz B.C.S.

29

TABLET MARCA: LENOVO TAB M10 TB-X306X 10.1″, MEDIA TEK 64 GB RAM

ANDROID 10 COLOR: GRIS, PROCESADOR MEDIA TEK HELIO P22T, CAPACIDAD 64

GB.

14197 julio cesar Anguiano Patiño constitucón

30

TABLET MARCA: LENOVO TAB M10 TB-X306X 10.1″, MEDIA TEK 64 GB RAM

ANDROID 10 COLOR: GRIS, PROCESADOR MEDIA TEK HELIO P22T, CAPACIDAD 64

GB.

16222 Maria Guadalupe Romero Cota La Paz, BCS

Valor Unitario Valor Total

$ 6,500.00 $ 6,500.00

$ 5,500.00 $ 5,500.00

$ 4,500.00 $ 4,500.00

PERMISO No. 20220106PS08

41o SORTEO DEL PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

LISTA DE GANADORES

Vendedor del primer premio

Vendedor del segundo premio

Vendedor del tercer premio

PRIMER PREMIO: Se entregará el día miércoles 11 de enero de 2023, a las 10:00 horas, ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación, en el domicilio de la casa ubicada en Bahía del Álamo,

manzana 514, lote 715, fraccionamiento Perla del Golfo C.P. 23088, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

DEL SEGUNDO Y TERCER PREMIO: Se entregará el día jueves 12 de enero del 2023, a las 10:00 horas, ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación, en las Oficinas del Patronato del

Estudiante Sudcaliforniano, ubicadas en: CONSTITUYENTES S/N L 7 FIDEPAZ LA PAZ CABRILLA Y TIBURON LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR C.P. 23094.

DEL CUARTO AL TRIGÉSIMO : Serán entregados a partir del dia viernes 16 de diciembre de 2022 y hasta el día jueves 12 de enero de 2023, de 08:30 horas a 14:30 horas, así como la entrega de los 3 premios

especiales a los vendedores de los primeros 3 premios, en las oficinas del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, ubicadas en: CONSTITUYENTES S/N L 7 FIDEPAZ LA PAZ CABRILLA Y TIBURON LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR C.P. 23094.