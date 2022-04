Soy Presidente por el pueblo, pero por el INE no estuve antes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él ocupa la silla presidencial gracias al pueblo y no a las resoluciones de las autoridades electorales que lo declararon ganador en la elección de 2018.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador reprochó que incluso desde antes del proceso de revocación de mandato y en otros casos, las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias, como cuando se canceló la candidatura de los morenistas, Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero y la de Raúl Morón Orozco, en Michoacán.

Añadió que no es novedad que el Instituto Nacional Electoral(INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúen de este modo y rechazó que estas instituciones fueron quienes legitimaron su triunfo en la elección presidencial de 2018.

“Así se han comportado siempre, no es novedad, ahora hasta dicen: ‘cómo va a cuestionar al INE si nosotros te calificamos la elección para que llegaras a la Presidencia’. ¡Nooo, no es así (…) no, no, no, yo estoy aquí por el pueblo, a pesar de ellos!

“Estoy aquí por el pueblo, no estoy aquí por el INE o por el Tribunal no, no, no, no; por el INE y por el Tribunal no estuve antes, entonces es lo mismo de lo de la consulta. Es lamentable que actúen de esa manera pero no lo van a poder evitar, no van a poder detener a todo un pueblo que quiere una transformación, que quiere una democracia, no lo van a impedir”, declaró.