Alerta SSPE sobre nueva modalidad de robo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) hizo un llamado a la población para que tome medidas preventivas al momento de acudir a retirar dinero de cajeros automáticos, debido que ha sido reportada una nueva modalidad para estafar y obtener información bancaria de los ciudadanos.

El titular de Seguridad en la entidad, Javier López García, precisó que, de acuerdo con usuarios, personas desconocidas se colocan cerca para conocer el NIP y al momento de terminar de hacer su movimiento, los engañan diciendo que su sesión no ha sido cerrada correctamente o que no ha retirado su plástico, aprovechando el descuido y desconcierto de la víctima para en ese momento hacer el cambio de tarjeta.

Antes de que el ciudadano se percate de lo sucedido, los estafadores con la tarjeta sustraída hacen retiro de dinero, compras en establecimientos comerciales cercanos o bien compras en Internet, tratando de sacar el máximo provecho antes de que esta sea reportada y bloqueada.

En ese sentido, el funcionario estatal recomendó a los ciudadanos acudir de preferencia acompañados al hacer uso de este tipo de dispositivos, cuidar su información al momento de teclear su NIP, no acudir a cajeros pocos concurridos o poca iluminación, no utilizarlos si al interior de la cabina observa personas sospechosas, revisar el aspecto del cajero, a fin de constatar que no cuente con alteraciones, no aceptar el apoyo de personas desconocidas y desconfiar si el cajero le solicita información confidencial.

Para el reporte de este y otro tipos de delitos, el Secretario de Seguridad pidió comunicarse al número de emergencias 9.1.1. o bien en el número telefónico de la Policía Estatal Cibernética 612 17 5 04 00 extensión 1053, reiterando el llamado a estar siempre atentos de personas sospechosas y/o conductas que puedan poner en riesgo su integridad.