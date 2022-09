Pittsburgh Steelers caen contra Cleveland Browns

Los Browns se recuperaron de la dolorosa y vergonzosa derrota hace 4 días ante los Jets de New York, que ha sido el peor equipo de la liga en los últimos años y se impusieron a unos Steelers 29-17 quienes son sus acérrimos rivales y que en los últimos años se han vivido encuentros llenos de pasión y porque no decirlo muchos golpes y hasta suspensiones de jugadores por indisciplina.

Cleveland forjó una ventaja de nueve puntos al comienzo del último cuarto gracias a una jugada por tierra de Chubb que los puso al frente por una corta pero importante diferencia.

Los Steelers lograron acortar la distancia gracias a un gol de campo de 34 yardas de Chris Boswell, con menos de 2 minutos en el reloj, con lo que Pittsburgh intentaría una patada corta, buscando un milagro similar al acontecido la semana pasada cuando los Jets remontaron una diferencia de 13 puntos, para ganarle al equipo de los Browns por diferencia de un punto 31-30.

Are you serious, George Pickens? What a one-handed grab!#PITvsCLE on Prime Video

Also available on NFL+ https://t.co/uF4okqrMww pic.twitter.com/4mDGzOOoZu

— NFL (@NFL) September 23, 2022