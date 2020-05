“Subasta de terrenos, se trata de buscar soluciones; nada nos va a caer del cielo”: Síndica

La Paz.- Mediante un comunicado de prensa, el gobierno que encabeza Rubén Muñoz Álvarez reconoció que existe la propuesta para subastar 7 predios, 6 de ellos ubicados en Todos Santos, pero calificó la filtración de la solicitud como un golpeteo político, ya que sólo es una solicitud que está en análisis.

Fue la síndica Martha Judith Páez Osuna quien justificó la solicitud como una estrategia planteada ante la pandemia de Covid-19, ya que a su decir se trata de buscar soluciones, ‘’porque nada nos va a caer del cielo”, por lo que consideró que la información difundida fue tergiversada a lo que realmente está sucediendo.

Reiteró que fue una propuesta presentada en reunión de trabajo interna, que sostuvieron con el cuerpo de Cabildo de La Paz y que se envió a través de whatsapp para su conocimiento.

Insistió que de manera colegiada exploran las posibles soluciones para captar recursos dada la poca actividad económica y nula contribución a la Hacienda municipal; en esa búsqueda, dijo, sugirió la subasta de predios pertenecientes al Ayuntamiento, para lo cual trabajó en la presentación de una propuesta de 7 predios que son susceptibles a esta medida, pues no son adecuados para el equipamiento urbano, en virtud de que se localizan fuera de los centros de población y al interior de complejos turísticos.

La Síndica Municipal lamentó este actuar malintencionado de la filtración de documentos con la finalidad de golpeteo, en momentos de crisis económica delicada, además de una contingencia de salud.

Reiteró que se trata de una propuesta y no un hecho, por lo que la subasta dista mucho de ser una realidad totalmente, diferente a como se pretendió informar a la ciudadanía, que era ya una decisión tomada y ejecutada para afectar los bienes inmuebles de la comuna paceña.

En consecuencia de este actuar, Martha Páez fue categórica al precisar que han sido muy responsables en torno a los bienes públicos, “jamás despojaríamos al Municipio de un predio si no fuera estrictamente necesario, pero ahorita las circunstancias obligan a tomar decisiones por el bien de los ciudadanos, donde no se afectaría a nadie, sería una subasta transparente y cumpliendo todos los requisitos de ley”, precisó.