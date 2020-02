Suben de tono las denuncias de acoso sexual en Cobach involucran a maestros

San José del Cabo.- Continúan acusaciones de acoso sexual por parte de alumnas de Cobach 02 en San José del Cabo, incluso contra personal docente de la institución, lo anterior lo expresaron las alumnas a través de un mural en la escuela, mismo espacio donde el martes habían dado a conocer varios casos de este tipo.

En los mensajes se citan situaciones como ‘’Mi falda no es demasiada corta lo corto aquí es tu educación”, ‘’No le temo a la mano de la Dirección sino al silencio de mi generación nunca volverán a tener nuestro silencio otra vez’’, “No nací mujer para que me maten’’, “Los violadores no ven mi cabello ven que soy mujer’’.

Ante dichas acusaciones el director de Cobach Francisco Javier González Rosas, dijo que se dará atención a todos los casos presentados y se investigará a los maestros señalados por las alumnas.