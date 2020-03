Sudcaliforniano atrapado en Reino Unido por cierre de fronteras ante emergencia sanitaria

La Paz.- “El viaje no salió como estaba planeado”, son las palabras de Carlos Sandoval, atrapado en Manchester, Inglaterra, luego del cierre de las fronteras marítimas y aéreas de algunos países de Europa para contener la propagación del coronavirus.

El sudcaliforniano narró a CPS Noticias que salió de La Paz el 5 de marzo del 2020 en compañía de su novia, su regreso estaba programado para el 5 de abril, su viaje contemplaba visitar varios países de Europa.

“El plan era recorrer Alemania, Francia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Inglaterra e Irlanda. El viaje inició en Londres, luego viajamos a Irlanda, en Irlanda las cosas comenzaron a ponerse feas y alcanzamos a regresar a Londres”, dijo.

Comentó que poco después que regresó a Inglaterra, no imaginó que todos los vuelos serían suspendidos, “al parecer de seguir las cosas igual, quedaremos atrapados por lo menos 30 días en el Reino Unido”, dijo.

Señaló que buscó contacto con la aerolínea para cambiar la fecha de su vuelo, sin embargo la línea siempre está ocupada y por el chat no responden, “le llamé por teléfono a mi hermano para que él desde La Paz me ayude a hacer el cambio de fecha; si hay más complicaciones, tendremos que tomar la decisión de quedarnos aquí todo ese tiempo hasta que la contingencia baje en todo el mundo. Según me dijeron que en dos o tres semanas las cosas mejorarán aquí en Europa, pero me preocupa que en México apenas estará iniciando la pandemia”, indicó.

De lo más importante que compartió, es que está en casa de un familiar, por lo tanto tiene la oportunidad de ahorrar dinero, “alcanzamos a llegar a Londres donde vive mi cuñado, por lo menos me siento privilegiado de que no estemos pagando hotel, ya que esta situación también devaluó el peso. En lo único que gastaré será en los alimentos, aunque las cosas se complican; la gente está haciendo compras de pánico, se están terminando el papel higiénico y el gel antibacterial, no entiendo por qué, pero ahora tengo que estar buscando papel por si se agota”.

Insistió que si no puede regresar tomará la decisión de pasar toda la cuarentena en ese país, “me preocupa regresar también a México, no sé cómo estén tomando este problema, no sé si hay protocolos para evitar la expansión; en España e Italia hay muchos problemas, por eso es mi preocupación, salir de Guatemala para entrar a Guatepeor”, finalizó.