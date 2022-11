Jóvenes sudcalifornianos impulsan cine de terror

Octubre y noviembre son la mejor época del año para los amantes del cine de terror. Cada año la víspera de Halloween y Día de Muertos, desencadena la producción de historias cinematográficas y Baja California Sur no es la excepción. Un grupo de jóvenes sudcalifornianos unió sus talentos hace tres años para producir historias que causan las pesadillas más escalofriantes.

Duh Buu Films nace con la idea de crear historias que cautivaran y quitaran el sueño a cada uno de los espectadores, un proyecto entre amigos que ha creado un concepto e idea particular de realizar cine, dentro de la media península. Reynaldo Meza, cofundador de Duh Buu Films y directivo de la compañía, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, dio a conocer más detalles sobre este proyecto que nació en el año 2019.

“Ciertos socios, ciertos amigos míos, alguna vez dijimos bueno hay que hacer cine, que nos gusta de alguna manera es el cine de terror, y nos guiamos por ese camino, que en apariencia en el estado no hay, pero si en efecto si existe, pero hay que hacerlo de una manera particular, entonces se decidió paulatinamente con el tiempo, se transformara, se conceptualizara a tal grado de que hoy, nace Duh Buu Films, y se formalizo en el año 2019 en agosto, ya que ese fue el año en el que se filmó nuestro primer cortometraje ”.

La inquietud de poder hacer cine, y la incertidumbre del ¿cómo le vamos a hacer?, hicieron que este grupo de cineastas, aprendieran durante el camino y fue mediante la práctica, como se logró un primer cortometraje nombrado Ósculo, el cual relata la historia de Alejandro, un hombre con problemas de alcoholismo, que ayuda a su hermano mayor a ocultar algo perverso en el baño de su casa, sin imaginar que con esto se enfrentaría a un oscuro recuerdo de su pasado.

El antes mencionado cortometraje fue proyectado durante el Festival Amorpho, realizado en Costa Rica, el cual dejó una gran satisfacción dentro del equipo.

“Dijimos a que bien se siente de alguna manera, esto es un gran obstáculo, que superamos y ya lo otro en cuanto a premiaciones y eso, pues eso pues no hay problema, no, si ganamos bien y si no fue aprendizaje, a final de cuentas, nos va a permitir sacar experiencia de esto y de alguna manera poder compartirlo, que eso sucedió al final de cuentas el resultado pero el momento del proceso que te acepten es un gran triunfo, pues por lo menos para hacer nuestro primer proyecto dijimos, guau, sí, hicimos por lo menos mínimamente algo bien, en base a Ósculo”.