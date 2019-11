Sudcalifornianos se benefician con programas de salud

Con programas de la Beneficencia Pública se han otorgado desde auxiliares auditivos hasta sillas de ruedas gratuitas

A través de los programas de la Beneficencia Pública, el Gobierno del Estado trabaja para ofrecer una mejor calidad de vida a la población que enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad, como son los más de 300 sudcalifornianos que en el último año han sido favorecidos con apoyos que van desde auxiliares auditivos y sillas de ruedas, hasta cateterismos de corazón, informó el secretario del ramo, Víctor George Flores.

Con estas acciones, en las que se suman esfuerzos con la federación, la administración Estatal ha logrado atender a 167 personas que no cuentan con cobertura médica del IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas o PEMEX, a quienes se les ha ofrecido apoyos como son bastones, muletas, andaderas o sillas de ruedas.

Gracias al trabajo vinculado con los programas de la Beneficencia Pública, al menos 30 personas fueron operadas sin costo alguno en el Hospital Juan María de Salvatierra, donde fue posible colocarles una prótesis de cadera o de rodilla, generando un cambio positivoen la vida de aquellos que carecen de fondos para solventar estos requerimientos.

“Se trata de gente de la tercera edad que estaba postrada, que ya no caminaba o que enfrentaba fuertes dolores al tratar de hacerlo, pero que con estas cirugías tienen la oportunidad de recuperar la movilidad y retomar sus actividades cotidianas”, explicó el funcionario Estatal, agregando que también se realizó la entrega de auxiliares auditivos a 116 ciudadanos, que, en muchos de los casos, estaban aislados al no escuchar y no tener recursos para adquirir estos dispositivos.

George Flores que las instancias de salud trabajan para llegar a quienes más lo necesitan, como es el programa “Para latir mejor” con el cual se efectuaron cateterismos de corazón a cinco pacientes cuya salud estaba comprometida, agregando que gracias al programa “Para sentirme mejor”, se realizaron reconstrucciones mamarias a 14 sobrevivientes de cáncer de mama, con la finalidad de fortalecer su autoestima y su calidad de vida.