Suelo parejo para pescadores ribereños y deportivos: Glen Bercovich

Cabo San Lucas.- Glen Alberto Bercovich Pino, representante de la Unión de Embarcaciones de Pesca Deportiva de Los Cabos AC, dio a conocer que presionarán a legisladores federales y de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, para que atiendan el serio problema pesquero que prevalece en México, en vez de buscar liberar la comercialización del pez dorado, indicando que hay temas más importantes como la atención que requieren los pescadores ribereños, además de redoblar la vigilancia en las costas, debido a que hace días se detectó cerca de Los Cabos un ballenato enredado en redes agalleras.

Dijo que posterior a que se reventara el supuesto foro de pesca del dorado orquestado por la diputada federal de Colima, Claudia Yáñez, se tuvo una reunión con representantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, acordando el grupo de legisladores realizar una serie de foros en los todos los puertos del país, situación que pescadores deportivos vieron con buenos ojos.

Indicó que pescadores ribereños y deportivos del estado de Baja California Sur solicitaron a los integrantes de la Comisión de Pesca que no se realice el foro para la apertura de la comercialización del dorado, “que se haga el foro para la modificación de la ley y liberar la pesca del camarón a los pescadores ribereños, así como la de atún; la otra cosas es que se den las 35 millas de la costa para que pescadores ribereños y deportivos puedan desarrollar su actividad.”

Puntualizó que el único problema que prevalece en el Pacífico es la presencia de los barcos arrastreros, incluso hace días un ballenato juvenil de la zona de Los Cabos se vio afectado por una red agallera, “ayer le quitaron una gran parte de la red, cosa que no estuvo bien”.

Insistió que la autoridad federal como la Comisión Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, deben tomar seriedad en el asunto y manejarlo con responsabilidad, tomando en cuenta que la Ley de Pesca está obsoleta, además de que no hay inspección y vigilancia, eso sin señalar que la pesca ribereña requiere y necesita salir adelante, debido a que no tienen especies para capturar, debido a que las redes camaroneras arrasan con todo.

Recalcó que prestadores de servicios dedicados a la pesca deportiva, ribereña o artesanal, autoridades locales, presionarán a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pesca para que le dé prontitud a este proceso.