Suman 25 defunciones por Covid-19 en quinta ola de contagios

La Subdirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal, dio a conocer el balance de la quinta ola de contagios Covid-19 en todo el estado, destacando la tasa de incidencia por inicios de signos y síntomas por semana así como el total de defunciones registradas durante los últimos 2 meses.

Donde el pico de casos fue de más de 2,200 pacientes. Al respecto esto fue lo que comentó Alfredo Ojeda Garmendia, subdirector de Epidemiología.

En cuanto a las defunciones ocurridas por semana durante esta quinta ola, el subdirector de epidemiología, informó que el registro de fallecimientos más alto fue de 6 decesos en 7 días.

“Por ejemplo dónde vemos que en la cuarta ola qué ocurrió a principios de año únicamente en la semana cuatro; en esta semana el calendario ocurrieron 37 defunciones, asimismo en la semana tres ocurrieron 28 defunciones, estás cifras individualmente con cada una de estas semanas registró lamentablemente más defunciones de las que se han registrado en la quinta ola, si bien no deja de ser una cifra importante nos habla de la pandemia no terminado… la pandemia no ha terminado”.