Inédito Super Bowl 2022: van Rams vs Cincinnati

Rams vs Bengals se enfrentarán en el Super Bowl LVI. Ambos equipos ganaron sus finales de Conferencia decididas por solamente un gol de campo.

Te puede interesar: Tom Brady anuncia su retiro

Cincinnati levantó el título de la conferencia americana tras vencer a Kansas City 27 a 24. Bengals vino de atrás, tras sobreponerse a una desventaja de 18 puntos y en tiempo extra eliminar a los Chiefs de Patrick Mahomes.

See you in two weeks. #SBLVI pic.twitter.com/TllPzw8VBL

— NFL (@NFL) January 31, 2022