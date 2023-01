Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs disputarán el Super Bowl LVII

El Super Bowl LVII ya tiene a sus protagonistas. Esto luego de que Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs lograran coronarse en la Conferencia Nacional y Conferencia Americana respectivamente.

Philadelphia Eagles venció de manera contundente a San Francisco 49ers y de la mano de Jalen Hurts logró disputarán su cuarto super tazón en la historia.

Por su parte, Patrick Mahomes y Chiefs tuvieron un aguerrido y parejo encuentro ante Cincinatti Bengals, quienes con Joe Burrow buscaban avanzar a su segundo Super Bowl consecutivo, pero Kansas City logró cobrar revancha de lo sucedido hace un año y selló su pase al ansiado duelo.

ONE CHAMPIONSHIP DOWN, ONE MORE TO GO! pic.twitter.com/TK9Ud4Sf7N

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 30, 2023