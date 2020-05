Suplentes del Issste reportan retraso de 3 quincenas y falta de insumos de protección contra el Covid-19

La Paz.- Suplentes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) reportan retraso de 3 quincenas y falta de insumos de protección contra el Covid-19.

Una denuncia anónima llegó a la redacción de CPS Noticias, se trata de 10 trabajadores de guardias y suplencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) quienes acusan el retraso de pago de 3 quincenas.

“Somos como unos 10-15 compañeros que estamos en la misma situación, trabajando sobre guardias y suplencias nada más y no tenemos nada fijo, y la seguridad social es nada más si te enfermas de Covid-19, no es una seguridad social para atender alguna cortada en urgencias o consultas médico general”, declaró.

Los denunciantes precisaron que no se les ha dado ninguna respuesta ante la solicitud que han hecho, incluso, directamente con el doctor Arce, encargado del Issste y con el contador Peraza. Hasta el momento lo único que se les ha solicitado es su clave interbancaria para hacer los depósitos, sin embargo a la fecha no ha llegado ni un solo peso.

“No quieren dar interinatos si no estás atendiendo directamente Covid-19. Entonces si no eres enfermero o médico no te dan el interinato, ni ningún contrato. A nosotros nos tienen así como que les voy a pagar cuando me dé la gana y les voy a seguir adeudando 3- 4 quincenas, y cuando pregunta uno cuándo va ser la fecha para el pago, no hay respuesta, que no saben”, indicó.