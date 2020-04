Suspende Salud en Nuevo León uso de túneles sanitizantes

(Notimex).- Ante el criterio adoptado por el gobierno federal, el secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, anunció este jueves que suspenderá todos los túneles sanitizantes instalados por los ayuntamientos.

El funcionario estatal reveló que envió cuadrillas del área de regulación sanitaria para cancelar el uso de estos dispositivos, ya que como lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, podrían representar un riesgo para quien los utilice.

Agregó que coincide con el funcionario federal de que se crea una “falsa sensación de seguridad y la población relaja las medidas de prevención que sí funcionan.

“Las personas creen que cuando pasan por la cabina ya son inmunes al virus dicen ‘yo ya no me voy a enfermar’ e incluso llegan a su casa, no se bañan, no se lavan las manos”, detalló.