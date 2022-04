Suspenden tandeo en Paraíso del Sol y Lomas del Sol II

Mediante redes sociales el Sistema de Agua Potable de Los Cabos reportó la suspensión del programa de tandeo para las colonias Paraíso del Sol y Lomas del Sol II, derivado a una ruptura en la tubería de la línea del acueducto que se dirige de Cabo Bello al tanque de Lomas del Sol.

Esto provocó molestias entre los habitantes de la zona, quienes se han visto muy afectados, ya que desde hace un mes no reciben el vital líquido. Dicha publicación ya cuenta con muchas reacciones de enojo e incluso comentarios donde exigen que los trabajos se realicen lo más pronto posible pues la necesidad de agua es urgente.

Una usuaria de esta red social expresó su opinión de esta manera:

“Espero que sea verdad y no nos tragan con que sí y luego ya no hasta el próximo mes, cumplan con su responsabilidad, así como nosotros cumplimos al pagar el recibo de cada mes que nos llega y ni agua consumimos, pero si no lo pagamos nos va peor. Por favor ustedes cómo gobierno cumplan sus promesas es su deber”.

Por otro lado, la usuaria Sofía Gómez comentó lo siguiente: “No puede ser ya estuvo que nos quedaremos sin agua otro mes más”