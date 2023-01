Liga MX y Liga de Expansión suspenden partidos por conflictos en Sinaloa

Luego de los acontecimientos sucedidos la mañana de este Jueves 5 de enero en el estado de Sinaloa, el fútbol se ha visto perjudicado con la suspensión de dos partidos de la primera jornada de actividades del balompié nacional tanto en Culiacán como en la ciudad de Mazatlán.

La Liga de Expansión donde milita Atlético La Paz que ayer ganó su primer encuentro del 2023 dos goles por cero a Mineros de Zacatecas, tuvo que reprogramar hasta nuevo aviso, el partido de este jueves 5 de enero entre Dorados de Culiacán y Correcaminos de Ciudad Victoria.

Iván Pineda, atacante de Correcaminos expresó para medios locales cómo se vivió el hecho desde su hotel de concentración en Culiacán.

“Me levanté y escuché balazos, pero no me lo imaginaba hasta que empecé a ver las noticias, y las redes sociales (..) nos avisaron que la situación estaba complicada aquí en Culiacán. La verdad si se siente un poco de miedo, es obvio que no está en nuestras manos que pueda pasar algo malo (..) no sabemos cuándo nos vamos a regresar, ahorita los aeropuertos están bloqueados, vamos a esperar indicaciones”.