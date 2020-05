Suspendidas tortillerías de CSL por no acatar decreto sanitario

Cabo San Lucas.- Francisco Padilla Petit, coordinador de Protección de Riesgos Sanitarios en el municipio de Los Cabos, dio a conocer que de una verificación realizada a tortillerías de CSL, hay negocios que ya han sido sancionados por no seguir los lineamientos establecidos en esta pandemia, uno de ellos el uso de cubre bocas y guardar la sana distancia.

Declaraciones desprendidas de la denuncia ciudadana recibida a CPS Noticias de una tortillería de colonia Lomas del Sol que no lleva a cabo las normas establecidas por las autoridades sanitarias en esta contingencia como el uso de cubre bocas; al hacer un recorrido por este medio informativo pudo apreciarse que personal de varias tortillerías no cumplen con estas recomendaciones ya no usan cubre bocas.

“Lo que procede en este caso es que estos negocios tienen que usar cubre bocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia”.

Puntualizó que durante todo marzo estuvieron entregando oficios que establecían los lineamientos en tortillerías y panaderías, “empezamos con las visitas de verificación a todas esas áreas y establecimientos para el cumplimento del decreto estatal ante la contingencia”.

Señaló que se han aplicado 2 medidas de seguridad a establecimientos que estaban incumpliendo con la normatividad y el decreto estatal “batallamos un poco con todos ellos actualmente se hacen recorridos y encontramos establecimientos que estaban incumpliendo con las disposiciones; igual se les hizo el llamado de atención para que acatarán las medidas en caso de reincidencia se aplicará una medida de seguridad, por qué ya se le dio fomento ya se les indicó y se le dijo lo que tenían que hacer y no lo hizo”.

Concluyó diciendo que la instancias de Salud al percibir alguna irregularidad en este sentido, aplican medidas de seguridad que consiste en la suspensión de servicios, destacando que en una semana ya han sido sorprendidos varios establecimientos incumpliendo las recomendaciones de la autoridad. – no dio cifra