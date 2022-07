Integrantes de System Of a Down se avientan un “palomazo” en Los Cabos

El pasado viernes 15 de julio, Serj Tankian y John Dolmayan, integrantes de la banda de rock “System Of a Down”, estuvieron presentes en Los Cabos, celebrando el cumpleaños número 50 del baterista en un evento privado en el que se unieron a una agrupación cabeña llamada “Medium” para interpretar “Aerials”, uno de los temas más emblemáticos de la agrupación.

¡Vaya sorpresa que se llevó el grupo local! Pues en plena presentación, los mismísimos Serj y John decidieron aventarse un “palomazo” con ellos, interpretando este tema perteneciente al disco “Toxicity”. El video se hizo viral en cuestión de días y en él se observa al intérprete de “Chop Suey” tomando el micrófono junto al vocalista de “Medium” y disfrutando de la velada, mientras deleitaban a los presentes con esta canción. Aunque la información no está confirmada, al parecer en el encuentro se dio en el “Hotel One & Only Palmilla”, de acuerdo a las redes sociales de la banda local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Médium Rock Covers Band (@rock.medium)

Basta con mencionar que Tankian y Dolman son cuñados, por lo que no es de extrañar verlos juntos en un día tan importante. Lo curioso es que decidieron celebrar el cumpleaños de John en el destino turístico de Los Cabos.

Pero lo aún más impactante, es que la banda sudcaliforniana contó en sus redes cómo fue que llegaron a dicho evento. Resulta que, fueron contratados para tocar en una fiesta privada y se llevaron una gran sorpresa al enterarse de que tocarían para los integrantes de “System Of a Down”.

“Un día te dicen que vas a tocar para una cena que está a nombre de System Of a Down, al otro estás tocando con ellos. Sin duda de nuestras mejores experiencias”, se lee en el post de Instagram de Medium.

Si se lo esperaban o no, los cabeños no perdieron la oportunidad y pudieron tocar junto a estos dos grandes músicos en vivo. No cabe duda que esta experiencia fue única.