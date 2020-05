Taika Waititi dirigirá y coescribirá nueva cinta de “Star Wars”

(Notimex).- El director de cine Taika Waititi, ganador del Oscar por Jojo Rabbit, dirigirá y coescribirá la nueva película de Star Wars para su estreno en cines.

En el marco del Día de Star Wars, Lucasfilm anunció en el sitio oficial de la franquicia, el nuevo proyecto cinematográfico con la dirección de Waititi, quien trabajará en el guion con Kristy Wilson-Cairns (1917 y Last Night in Soho).

Luego de dirigir el episodio final de la primera temporada de la serie The Mandalorian, spin off de Star Wars, Waititi continuará en el universo de las galaxias, pero ahora en el cine, aunque aún no se sabe nada de la historia, ni fecha de lanzamiento.

Waititi ha destacado con películas como Thor: Ragnarok, y hasta el momento tiene confirmada la nueva entrega de Thor: Love and Thunder, prevista para estrenarse en 2022. Recientemente ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado por Jojo Rabbit.

Además, la escritora Leslye Headland está desarrollando una nueva serie del universo de Star Wars para la plataforma Disney+, pero no sólo escribirá el guion, también será la productora y showrunner.