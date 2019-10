También vecinos de Puerto Nuevo exigen reubicación; dicen sentirse abandonados por las autoridades

Maximino de Jesús García manifestó su preocupación por el desinterés de parte del Infonavit, Fovisste y de las autoridades correspondientes, por no darle resolución a la situación.

· “Yo tengo aquí viviendo 3 años y la situación es la misma, las autoridades se comprometieron a que nos iban a ayudar aquí en Puerto Nuevo; se olvidó de todo, no hay nada, la verdad que no, no tenemos alumbrado público, tenemos luz pero los departamentos que tenemos afuera” indicó.