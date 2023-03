Tammy Parra cancela su compromiso, descubrió que le eran infiel mientras pedían su mano

La influencer Tammy Parra, se ha vuelto tendencia en redes sociales, al darse a conocer la cancelación de su compromiso con Omar Nuñez, esto por presuntas infidelidades.

Lo que llamó la atención de algunos usuarios es que, supuestamente, las infidelidades ocurrieron a la par de que su exprometido le pedía matrimonio en París, Francia.

“Yo creía tener una relación muy sana, muy linda. Ya estaba comprometida y al día siguiente ya habían salido pruebas de que me había sido infiel”, señaló la beauty blogger.

La creadora de contenido compartió con sus seguidores que acababa de terminar su relación, al darse cuenta que su expareja la había engañado en múltiples ocasiones.

Durante su video, destacó ser una mujer independiente que no necesita de nadie, mucho menos de un hombre, razón por la que había decidido darle vuelta a la página y priorizarse ella misma, así como su estabilidad emocional.

Asimismo, aseguró que dejar ir a las personas que no la respetan, es una regla de oro para ella.

Todo parece indicar que la youtuber se enteró de que su expareja la engañaba, debido a diversas conversaciones que filtraron algunas chicas, tan sólo 48 horas después de haberse comprometido.

La primera mujer en exponer a Nuñez, aseguró que el joven le mandaba mensajes sugerentes y sexuales. Sin embargo, no fue la única en contactar a la influencer para hacerle saber esta situación, ya que posteriormente, otra chica filtró algunas capturas de pantalla en las que el exnovio de Parra, le pedía fotografías desnuda.

Cuando recién salieron a la luz las supuestas pruebas, Tammy salió en defensa de su exnovio, pidiéndole a sus seguidores que no creyeran lo que se decía. No obstante, tras varios días ausente en redes, anunció esta situación.

“Me duele porque yo creía conocer a esta persona (Omar Núñez), pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100%, mi lealtad y mi respeto. Yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsísima”, dijo.