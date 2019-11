“Tanto el dorado como marlin son especies que se deben de proteger para la pesca deportiva que genera gran derrama económica”: Regidor Jorge López

San José del Cabo.- Con relación a la iniciativa propuesta en el Congreso de la Unión para liberar el pez dorado a la pesca comercial, Jorge Armando López, décimo regidor por el Partido Verde e integrante de la Comisión edilicia de Desarrollo Económico y Rural, destacó que sería muy lamentable dicha acción por lo que espera que los legisladores tengan la sensibilidad y evalúen minuciosamente dicha situación, destacando que esta acción de llevarse a cabo estaría afectando a la pesca deportiva, actividad turística que deja una importante derrama económica en el destino, además, indicó que tanto el dorado como el marlin son especies que deben de ser protegidas.

“Nosotros como destino turístico de primer nivel, la pesca deportiva es uno de nuestros principales atractivos que tenemos para nuestros turistas nacionales e internacionales, así como tenemos los mejores campos de golf, el Arco, el estero josefino y 19 playas certificadas, también la pesca deportiva es un plus que damos como destino y sería muy lamentable para nosotros como estado y principalmente como Los Cabos, si se llegara a liberar esta iniciativa que traen de abrir el dorado para la pesca comercial”.

El regidor Jorge López, reiteró que confía en que el Congreso de la Unión tome la decisión correcta y no libere el dorado para la pesca comercial, señalando que por desgracia en ocasiones se toman decisiones sólo desde el escritorio sin la sensibilidad de la problemática.

“Yo de manera personal espero que tengamos un respaldo como lo esperamos por parte del Congreso de la Unión. Desgraciadamente a veces se toman decisiones en escritorios u otros lugares en donde no se tiene la sensibilidad, y les pongo el claro ejemplo que tuvimos hace unas semanas en la reunión del Consejo Municipal de Pesca en donde participo, y en donde desgraciadamente a veces vienen personas a algunas direcciones que no tienen la experiencia y sensibilidad, me refiero al caso donde hubo una propuesta por parte de una empresa de Sonora para poner una granja de cultivo de mariscos frente a nuestro Corredor Turístico, prácticamente frente al Tule, 100 hectáreas de jaulas; a veces a las autoridades es muy fácil dar un permiso o dar una opinión de no afectación, como es el caso que se dio por parte de Capitanía de Puerto donde ellos argumentaban que es algo normal que se hace en estados como Ensenada, Veracruz pero nosotros como destino, imagínense nada más el desecho de todo ese alimento que se estuviera dando de manera artificial a esa pesquería, imagínense también lo que significaría para nosotros como destino turístico teniendo 19 playas certificadas, no hay vocación para este tipo de pesca; nosotros nos debemos enfocar más en la pesca deportiva y situaciones y decisiones como esas a veces nos afectan, por lo que nosotros nos opusimos rotundamente, no se vale que el esfuerzo que han hecho los pioneros hace 30 o 40 años en el destino, a veces por decisiones de políticos o diferentes dependencias; vengan a dar un traste a todo lo que se ha logrado en el destino”.

Lamentó que en ocasiones se tengan funcionarios que no tienen la sensibilidad ni conozcan lo que se genera o las repercusiones de algunas decisiones en el destino de Los Cabos.