Ajuste de tarifa estará a cargo de la Comisión de Transporte Municipal

Integrantes del sector del transporte sostuvieron una reunión con el primer regidor, Rogelio Tornero Carillo, para solicitarle el aumento al pasaje pues consideran que no ha habido ninguno en los últimos años. En relación a este tema, el primer regidor informó que el asunto se tendrá que analizar de acuerdo a la economía de la ciudadanía.

CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos sostuvo una conversación con el director del Transporte Municipal de Los Cabos, Omar Torres Orozco, quien externó que este tema lo está analizando la Comisión de Transporte, ya que al ser los mismos conductores lo solicitantes, la dirección municipal no ocupa algún incremento en las tarifas.

“Lo está viendo directamente la Comisión de Transporte, ya que con ellos nos encargamos de ver temas de aumento en el transporte en el sitio de Los Cabos. Básicamente, la Dirección Tansporte no funge ningún tema ahí, es una solicitud directa de los transportistas con la Comisión de Transporte y ellos verán con los demás compañeros si se lleva un punto a votación dentro de Cabildo o se retiene, pero de hecho, lo que yo tengo entendido no es un ajuste derivado a los aumentos de las materias primas como refacciones, combustibles entre otras cosas que lleva el tema de mover unidades de transporte en Los Cabos”, informó Torres Orozco.

Dentro de las unidades de transporte público que existen en San José del Cabo, el servicio de los urbanos se encuentra operando se encuentra al 75%. Mientras que los demás se encuentran en un 95 o 100 por ciento, con un proyecto de inclusión de personas con discapacidad. De esta manera, Tornero Carillo, hizo mención que es un trabajo continuo entre las autoridades de la XlV administración.

“Es algo favorable para la ciudadanía. Ese es un tema que también ya hemos trabajado en conjunto con los transportistas de que las unidades deben de contar con un acceso incluyente”.

El trabajo conjunto, así como el obtener vehiculos que cumplan con las características incluyentes para la movilidad, es fundamental para el desplazamiento del municipio. Sin embargo, actualmente, Baja California Sur cuenta con alrededor del 10% de personas con discapacidad y muchas de ellas, no logran salir de sus casas, porque no hay ninguna unidad del transporte público que les permita moverse o simplemente no cuentan con las medidas para adaptar dichos vehículos a sus necesidades, lo que ocasiona que no solo no tengan acceso a fuentes de empleo, sino tampoco educación, lo cual limita su desarrollo económico y personal.

Para finalizar Rogelio Tornero, hizo mención que en próximos días se tiene contemplado un mandato judicial presentado por el Congreso del Estado, por lo que será durante el transcurso de los días cuando se den a conocer más detalles en relación al tema que será de vital importancia para la movilidad sudcaliforniana.