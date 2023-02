Incrementan la tarifa del transporte público en Los Cabos; costará 16 pesos

Durante la vigésima novena sesión extraordinaria de Cabildo, el cuerpo colegiado aprobó con 9 votos a favor y 8 en contra el aumento de la tarifa del transporte público en el municipio de Los Cabos, por lo que a partir del 20 de marzo costará 16 pesos.

Durante el análisis de esta modificación, los ediles hicieron referencia que desde el año 2018 esta tarifa no presentaba modificación. Tras la aprobación, ahora los concesionarios del transporte público deberán mostrar su aviso del incremento en la tarifa, paa que se aplique a mediados de marzo.

Por su parte el onceavo regidor Roberto Jiménez Moreno, expresó que estas acciones son una puñalada para los ciudadanos del municipio ya que será el sector más afectados ante esta decisión.

A su vez, la cuarta regidora Lucía Sánchez solicitó el uso de la palabra para agregar un punto transitorio relacionado a que, si en 5 meses no se cumple las obligaciones de mejora de las unidades de transporte, la modificación de la tarifa podrá ser revocada.

Durante el análisis del punto, el onceavo regidor destacó:

“¿Cómo es posible que se quiera premiar a un gremio el cual no ha cumplido con sus compromisos de seguridad y mejoramiento de las unidades? Por ese motivo este Cabildo no debería de estar premiando a los transportistas… si este es el gobierno que se preocupa por los pobres y que el lema que tanto pregona de un Gobierno con sentido humano, no ha sido ejercido”.