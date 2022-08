“Te duermes y te cojo”, mujer denuncia a taxista

Una pasajera de taxi en la Ciudad de México denunció en redes sociales una frase que consideró machista, pues el chofer no la dejaba bajar de la unidad.

La mujer aseguró que la frase “te duermes y te cojo” evidencia “que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita”.

La usuaria de redes sociales señaló que le pidió al taxista que la bajara, pero él no accedía.

Hace rato abordé este taxi y leí esto. “Te duermes y te cojo”. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara. pic.twitter.com/b40LRfojlO

