Tecos inconforme con el resultado frente a Los Cabos United

Al término del partido, el D.T. del club de Tecos de la UAG Jorge Hernández, campeón con el equipo mexicano en el mundial Sub-17 y participante en la copa mundial Sub-20 celebrada en Canadá, ambas con la dirección técnica de Jesús Ramírez, platicó a los micrófonos de CPS Noticias sobre el desempeño de su equipo en el encuentro del pasado fin de semana contra el equipo de Los Cabos United.

Malo el resultado malo, el primer tiempo tuvimos una oportunidad clara de gol, ellos tuvieron más, pero el partido se torna muy complicado, si metemos la oportunidad que tenemos después que ellos nos perdonan, si nosotros la metemos el partido puede tener un futuro diferente, pero así es el fútbol, hubo muchos duelos individuales aéreos que me ganan, que fue algo que trabajamos y que fue algo que tengo que trabajar para que no me vuelvan a pasar

Sobre el gran trabajo de ambos arqueros en el primer tiempo, Jorge Hernandez reconoció el trabajo de ambos, añadiendo que así es el fútbol “si perdonas muchas veces pierdes”.

Al respecto de la posición de Tecos en la tabla y el perder la oportunidad de llevarse los 4 puntos, apuntó que el trabajo seguirá constante y que tiene un grupo muy valioso, que tiene que enfocarse en los siguientes 2 duelos en la jornada doble que se avecina.

Esta semana lo que debemos de trabajar es la recuperación porque tenemos jornada doble, entonces es una semana complicada y corta, jugamos el miércoles y luego jugamos el sábado, entonces asi trabajar la recuperación, pero ya pensando en el siguiente partido que es el más importante voy contra UDG

Por supuesto, no perdimos la oportunidad de preguntarle qué opina del trabajo desempeñado por Los Cabos United.

Nada creo que tienen una gran oportunidad, una cancha bonita, un lugar bonito donde juegan, donde entrenan, una plaza que creo que necesita futbol, entonces a lo que yo vi del equipo es un equipo que con todo respeto para pony creo que intenta jugar y eso es muy padre porque la segunda división se juega a pura pelota larga y con Pony no entonces creo que fue un buen juego creo que fue un buen espectáculo para la afición de cabos y desafortunadamente para mí afortunadamente para ustedes se llevan la victoria

Así las palabras del D.T. de Tecos que se va con esta gran impresión de Los Cabos United y con mucha tarea por realizar con su equipo los tecos de la UAG.