Telebachilleratos comunitarios de BCS iniciaron con el paro de labores

El Frente Único Nacional de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios de Baja California Sur, convocó a un paro de labores estatal, a partir de este miércoles 7 de diciembre ante el incumplimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de negociación con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Alicia Meza Osuna, y Bertha Montaño, Secretaria de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

La representante de los docentes de Telebachillerato comunitario en el estado, Judith Nereida Peralta, comentó las razones por las que realizan este paro laboral:

“Me llamó la secretaria de Educación Pública para solicitarle una reunión y analizar la situación. A la cita se presentó personal nuevo que jamás había estado en las mesas de negociación […] Resulta que los contratos están mal, se necesita el sueldo diario para poder afiliarnos al ISSSTE, es decir, no el sueldo neto, el sueldo bruto […] Nosotros también estamos perdiendo tiempo y dinero porque contratamos un abogado para que atendiera este tipo de situaciones y ahora nos salen con que está mal. Es una falta de respeto a nuestro trabajo”.

Por su parte, la comitiva de telebachilleratos comunitarios de Baja California Sur comentó que el próximo viernes 9 de diciembre esperan poder tener una respuesta sólida de las autoridades.

“Bajo la minuta de acuerdos, no se cumplió con lo pactado. Se suponía que hasta el día 30 de noviembre se nos iba a emitir el primer recibo de nómina; sin embargo, esto no sucedió. También nos iban a dar los parámetros para afiliarnos a ISSSTE, lo cual tampoco ocurrió. Al no concretarse estos acuerdos, nos vimos en la necesidad de decidir este paro laboral”.