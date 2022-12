Telebachilleratos de Los Cabos no participarán en el paro de labores

José Alberto De los Santos González, vocero del Movimiento Magisterial de Telebachillerato en Baja California Sur, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, dio a conocer la problemática que viven estas instituciones en el municipio, puntualizando que hay muchas irregularidades en los procesos de contratación de docentes.

“El tema educativo en Baja California Sur, ya ha estado ahora sí que creo que sobrellevado, pero específicamente nosotros con Telebachillerato tenemos otras circunstancias muy específicas, que pues era al menos darnos el ISSSTE al menos darnos un contrato o un recibo de nómina. Y quedar muy formales, en fechas muy puntuales que no iba a pasar de diciembre…El problema es que nosotros encontramos unas cláusulas que fueron modificadas de último momento que hasta ahorita pues, sí las vimos mal, pero no fueron, no fueron una intención de pelearlas en el momento, porque sabemos que el siguiente contrato pues va a ser de acuerdo a la situación, al convenio financiero que se haga en 2023”, señaló el vocero.