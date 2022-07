Empleados de Telmex en Los Cabos se unen a huelga nacional

La huelga que realizó el personal de Teléfonos de México (Telmex) este jueves 21 de julio, ha ocasionado que el servicio de atención a clientes y los servicios técnicos de reparación o instalación se hayan suspendido hasta nuevo aviso; las personas que tengan adeudo con la compañía podrán hacer sus pagos en centros comerciales o en algunos negocios de conveniencia.

Vladimir Ibarra, secretario general de la Sección 180 de Cabo San Lucas, dio a conocer que a las 11 horas del Pacífico estalló la huelga a nivel nacional, esto debido a que la empresa no ha dado solución desde hace 3 años a la problemática de incumplimiento de vacantes y violaciones al contrato colectivo del trabajo.

“Le quieren quitar la jubilación al personal de nuevo ingreso, la cláusula 149 de nuestro contrato colectivo de trabajo la quieren erradicar, además de ponernos una pensión de complementariedad, en la que los afores aporten una parte y lo que falte lo aporte la empresa”.

Añade que otra situación en la que no están de acuerdo, es como la empresa contrata al personal mediante el outsourcing, incluso desde el 2019 no se ha tenido ningún ingreso de personal sindicalizado de Telmex, afectando con esto al usuario ya que el personal existente no puede dar la atención adecuada al cliente.

“Ha aumentado el outsourcing y el número de filiales subcontratadas, violentando lo que estipula el Gobierno Federal de erradicar el outsourcing cuando esta empresa, es a lo que más recurre, siendo que debería de ser cubierto con personal sindicalizado”.

Aseveró que debido a la huelga se tiene detenida la atención del servicio a clientes, abundando que, al día se reciben un promedio de 30 a 50 reportes, misma cantidad en instalaciones, mientras que reparaciones son de 15 a 20 diarias.