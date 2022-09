Tema energético y T-MEC en veremos durante visita de Blinken: AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó que está todo listo para la reunión que sostendrá con el Jefe de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken y afirma que “no hay pleito” por lo que opositores “se quedarán frotando las manos”.

“Nuestros adversarios se frotan las manos y ya llevan cuatro años, porque quisieran que nos peleáramos, se quedarán frotando. No puede haber pleito porque los acuerdos que hay son benéficos para ambas naciones, ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso, en el extremo, invadirnos, eso ya no, México es un país independiente, libre, soberano“, expresó durante la conferencia matutina