“Temo por mi salud al no autorizarme el resguardo en casa al pertenecer a grupos de riesgo” Edgar Verduzco

San José del Cabo.- Edgar Verduzco, colaborador del laboratorio del Hospital General Raúl A. Carrillo de San José del Cabo quien pertenece a los pacientes de riesgo por contraer el Covid-19 al tener enfermedades metabólicas, diabetes e hipertensión y que el año pasado tuvo dos cirugías renales, compartió a las cámaras de CPS Noticias que solicitó su descanso derivado de la pandemia del coronavirus apegado al decreto presidencial, sin embargo señaló, a nivel estatal no se le considera en los grupos de riesgo.

“Explicó el Presidente de la República que quedaríamos liberados de nuestra actividad laboral para poder conservar nuestra salud porque somos de riesgo, y el Consejo Nacional de Salubridad también lo recomienda en su medida número 4, pero a nivel estatal no se han respetado esos acuerdos y el Secretario de Salud no ha autorizado nuestros retiro y esta es una situación que prevalece en todo el estado, no es privativo de San José del Cabo, él no autoriza la salida de hipertensos y diabéticos porque no nos considera de riesgo”.

Señaló que su máxima preocupación es conservar su estado de salud, ya que dijo, tiene familia que depende económicamente de él:

“Obviamente que estamos en este trabajo por vocación, nos gusta el trabajo hospitalario pero ahorita está en riesgo nuestra vida al no tener la seguridad, porque no tenemos parámetros claros en donde se nos indique que un compañero o paciente está siendo portador del virus y nos podemos contagiar, pues no tienen careta para trabajar y a nosotros nos tocaría participar en la toma de muestra, esa es mi preocupación, que con mis enfermedades de hipertensión, diabetes y obesidad tengo mayores probabilidades de complicación”.

Ante dicha situación, exhortó a las autoridades a que se sensibilicen por la situación en la que se encuentran varios colaboradores del Hospital General de San José del Cabo, y que no se esperen hasta recibir un certificado médico por parte del Issste donde especifique si están aptos o no para seguir laborando.

“Si nos seguimos esperando a recibir este certificado nos vamos a seguir exponiendo más, asimismo vamos a perder tiempo, por lo que exhortamos a las autoridades de nuestro hospital a que se sensibilicen y tomen decisiones locales porque el propio Secretario abrió un espacio en donde autoriza a los directores de cada área a tomar esa decisión”.

Para finalizar, invitó a la población a seguir manteniéndose en casa y extremar las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud para evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia para seguir conservando su estado de salud.