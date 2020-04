“Tengo miedo, pero tengo que trabajar.” Cuando quedarse en casa no es opción

Foto: Diario AS

México (Notimex).- En Sonora no todos los héroes llevan capa, algunos llevan un cubrebocas, guantes aislantes y portan gel antibacterial.

Con todo y las medidas de prevención ante la contingencia para frenar el índice de propagación del virus COVID-19, en Sonora existen personas para quienes quedarse en casa, simplemente no es una opción.

Carmen Cecilia Amparano Chávez, trabaja como guardia de seguridad en un súper mercado de Hermosillo, de ella depende la seguridad de los clientes, empleados y de la tienda completa, sin embargo, esa no es su mayor preocupación.

A la madre de cuatro mujeres, una de ellas con Síndrome de Down, le es imposible ausentarse de sus labores y resguardarse en casa, pues necesita llevar dinero a su hogar para darle de comer a sus hijas.

“Tengo que salir a trabajar a fuerzas. No tengo dinero extra, ni despensa extra”, comentó Carmen, quien asegura que en la tienda en la que labora no ha dejado de acudir gente, lo que la vuelve propensa a padecer coronavirus.

“Claro que me da miedo llegar a mi casa y que mis hijas me quieran dar un beso. Llego, me quito los zapatos y la ropa que traigo encima, me lavo las manos y la cara y ya puedo saludar a mis niñas”, agregó.