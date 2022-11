Tenoch Huerta; un apasionado y enamorado de las raíces mexicanas

En el marco de la 11º edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, se llevó a cabo un conservatorio con Tenoch Huerta; actor mexicano que está siendo tendencia a nivel mundial por formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, dando vida al villano Namor en la película Black Panther: Wakanda Forever.

Teresa Ruíz, actriz y amiga cercana del actor, fue la encargada de guiar la interesante plática; resaltando en todo momento el trabajo de Tenoch quien ha sido reconocido por su formidables participaciones en proyectos fílmicos nacionales e internacionales.

Uno de los retos que tuvo el actor mexicano, fue darle vida a Namor, resaltando en todo momento la cultura no solo mexicana, sino latinoamericana. Tenoch Huerta mencionó ser un apasionado de la cultura mexicana; la riqueza cultural que tiene, ha logrado que se proyecte a nivel internacional.

“Pues justamente fue eso; yo siempre he sido muy apasionado y enamorado de lo que somos, de quienes fuimos y de lo que seremos. De pronto me parecía tan trágico que tanta riqueza cultural se estuviera desperdiciando, no se estuviera tomando y representando en su justa dimensión, con su potencial belleza. Ahora tuve la oportunidad de participar en un proyecto de Disney, de Marvel; dónde el origen del personaje que interpreto es precisamente el de nuestros viejos abuelos”.